mardi, 28 octobre 2025 -

1070 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

CRIET

Une femme jugée pour une affaire de 20 millions FCFA




La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a examiné une affaire d’escroquerie en ligne ce lundi 27 octobre 2025. La prévenue est accusée d’avoir soutiré la somme de 20 millions de francs CFA à sa victime, qui est une connaissance à elle.

Une chrétienne devant la CRIET pour des faits présumés d’escroquerie en ligne. Elle est accusée d’avoir soutiré une somme de 20 millions de francs CFA à l’une de ses connaissances.
Selon les faits, la plaignante et l’accusée s’étaient retrouvées au cimetière PK14 le 1er novembre 2024, à l’occasion de la fête de Toussaint. Après cette rencontre, la plaignante a été intégrée dans un groupe de prière que l’accusée dirige. Profitant de ce creuset, elle a commencé à soutirer de l’argent à la victime, prétextant financer des prières pour éviter la mort de sa fille.
De peur de perdre son enfant, la victime a effectué plusieurs transferts au profit de l’accusée qui prétendait agir au nom d’un prêtre que la victime n’a jamais rencontré. Le montant total des transferts effectués est estimé à 20 millions de francs CFA. En plus du numéraire, la prévenue aurait également reçu des téléphones portables, un matelas et divers appareils électroménagers.
A la barre, elle a nié une partie des faits. Le dossier est renvoyé au 19 janvier 2026.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Deux fourrières ouvertes à Cotonou pour les véhicules


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Cotonou dispose désormais de fourrières municipales (…)
Lire la suite

82 personnes dont 11 femmes arrêtées à Godomey


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une opération d’envergure menée par la directrice (…)
Lire la suite

2 ans et 10 ans de prison pour atteinte sexuelle sur mineure


26 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a (…)
Lire la suite

Un couple arrêté pour détention de 519 kg de faux médicaments


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Un mécanicien diéséliste et son épouse, une commerçante, ont été (…)
Lire la suite

P&N BENIN SA condamnée à verser 3,9 millions FCFA à ERMINIG CONSEIL


24 octobre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a condamné, le 16 octobre 2025, la (…)
Lire la suite

Le dossier Akponna-Adambi renvoyé au 5 novembre


23 octobre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal d’Abomey-Calavi a de nouveau renvoyé, mercredi 22 octobre (…)
Lire la suite

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent


21 octobre 2025 par Marina Houénou
Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre (…)
Lire la suite

Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en (…)
Lire la suite

Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre (…)
Lire la suite

16 fusils d’assaut et 775 cartouches saisis à N’dali


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Des fusils d’assaut et des centaines de cartouches ont été confisqués (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Un menuisier condamné pour viol sur mineure


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Un apprenti condamné à 10 ans de prison pour viol sur mineure


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite

Le procès de Constantin Amoussou reporté au 23 octobre


3 octobre 2025 par Marina Houénou
Le procès de Constantin Amoussou est renvoyé au 23 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un nouveau système pour identifier les auteurs potentiels d’infractions (…)


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin dispose désormais d’un Système automatisé d’identification par (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires