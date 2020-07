Une femme condamnée pour vente de gâteau au cannabis

Le tribunal de Cotonou a condamné ce mardi 14 juillet 2020, une femme à 5 ans de prison dont 2 fermes pour préparation de gâteaux, de bonbons au cannabis à destination des apprenants et collèges et lycées de Cotonou.

En février 2020, l’Office des répressions du trafic illicite des drogues et des précurseurs (Ocertid) s’est saisi d’un dossier de consommation de stupéfiants par les élèves dans les collèges et établissements publics de Cotonou à la suite de l’alerte donnée par les autorités béninoises.

Le procureur de la République Mario Metonou avait expliqué lors d’une réunion tenue avec le ministre des enseignements secondaire, le ministre de la Santé et les responsables de l’association des parents d’élèves d’établissements qu’en janvier 2020, des élèves mineurs d’un collège de Cotonou ont consommé un gâteau d’anniversaire fait avec du cannabis. Les résultats des analyses ont révélé la présence de substance psychotrope dans le sang des élèves.

La drogue est aussi distribuée sous forme de pilules, de bonbons, de gâteaux, de jus de fruits, de bissap etc.

La femme identifiée comme fournisseur du gâteau au terme des investigations a été condamnée à 5 ans de prison dont 2 fermes et une amende de 2 millions de FCFA et au franc symbolique à titre de dommages et intérêts.

