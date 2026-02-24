Une femme arrêtée avec des stupéfiants cachés sous une ’’fausse grossesse’’

Au poste frontalier Bénin-Nigéria de Sèmè-Kraké, une femme se faisant passer pour enceinte a été interpellée alors qu’elle transportait des stupéfiants dissimulés sous ses vêtements.

Une femme se faisant passer pour enceinte a été interpellée au poste frontalier de Sèmè-Kraké, principal corridor de passage entre le Bénin et le Nigeria.

Selon les premières informations recueillies auprès des services de sécurité, les agents auraient été alertés par l’attitude suspecte de la voyageuse lors d’un contrôle de routine.

La suspecte simulait une grossesse en portant un faux ventre à l’intérieur duquel étaient cachés plusieurs paquets de produits prohibés. La cargaison était destinée à la ville de Cotonou.

La femme à la fausse grossesse est actuellement en garde à vue pour nécessité d’enquête.

Les autorités n’ont pas encore communiqué sur la nature exacte ni la quantité des substances saisies. Une enquête a été ouverte afin d’identifier d’éventuels complices et de déterminer l’origine du réseau.

Les services douaniers et policiers multiplient les contrôles ces derniers mois dans cette zone considérée comme stratégique pour les échanges commerciaux, mais également sensible en matière de trafics illicites.

M. M.

24 février 2026 par ,