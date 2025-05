Facture SGDS, plusieurs possibilités de paiement

Les factures délivrées par la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS) pour ses services de ramassage de déchets tiennent compte de toute l’année, mais des possibilités sont offertes aux ménages pour échelonner le paiement. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried L. HOUNGBEDJI a éclairé l’opinion lors d’une rencontre avec la presse en ligne ce vendredi 23 mai 2025.

Le service de ramassage des ordures de la SGDS est désormais facturé aux maisons et immeubles. Le mode de facturation adopté prend en compte tous les mois de l’année (janvier à décembre 2024). Cependant, le citoyen qui reçoit une facture de la SGDS n’est pas obligé de tout payer en bloc. Des possibilités lui sont offertes pour échelonner le paiement de sa facture.

Face aux médias en ligne ce vendredi 23 mai, le porte-parole a éclairé l’opinion. Il ne s’agit pas d’un rappel, a précisé Wilfried L. HOUNGBEDJI. Selon ses explications, le citoyen peut payer mensuellement, par tranche ou en une fois. « C’est ça le principe. Lorsque la SGDS vous envoie la facture, elle n’oblige pas à payer les 12 mois en une fois. Vous pouvez choisir de faire le paiement mensuel en ligne, vous pouvez choisir […] de payer le tout d’un trait, comme vous pouvez décider de payer en 3 tranches, en 4 tranches », a-t-il précisé. Le Porte-parole rassure que le fait d’avoir tous les mois indiqués sur la facture n’oblige pas les populations à payer les 12 mois de ramassage d’ordures de la SGDS en une fois.

Une publication sur le portail du service public du gouvernement renseigne qu’au début de l’année, le bénéficiaire de service reçoit la facture annuelle avec un échelonnement mensuel ; il se connecte en ligne, via le portail national des services publics pour payer ses redevances mensuelles (possibilité de payer tout en bloc ou mensuellement) ; et enfin, il paie sa facture et reçoit une quittance de paiement via e-mail.

Pour ce qui concerne les quartiers où les factures de la SGDS ne sont pas encore distribuées, le porte-parole du gouvernement a rassuré tout le monde. Les factures seront distribuées afin de permettre aux populations de ces quartiers de s’acquitter de leurs redevances.

F. A. A.

