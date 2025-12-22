lundi, 22 décembre 2025 -

Brigade Economique et Financière (BEF)

Une ex-épouse de Kèmi Séba interpellée




Dame Ogunrube Nziki, une ex-femme de l’activiste panafricaniste Kemi Seba a été interpellée par la Brigade économique et financière (BEF).

Interpellée, samedi 20 décembre 2025, l’ex-épouse de Kèmi Séba est actuellement en garde à vue à la Brigade Economique et Financière (BEF).

Aucune communication officielle n’a encore précisé les faits qui lui sont reprochés.

Selon plusieurs sources proches du dossier, cette interpellation pourrait avoir un lien avec les procédures judiciaires visant son ex-mari.
Kemi Seba fait actuellement l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice béninoise dans le cadre de l’enquête sur le coup d’Etat déjoué du 7 décembre dernier.

L’ex-compagne de l’activiste devrait être présentée au procureur spécial de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).
M. M.

22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




