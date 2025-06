Une évaluation de la réforme de la décentralisation annoncée

Deux ans après la mise en œuvre de la réforme de la décentralisation, le gouvernement va procéder à son évaluation, ce vendredi 13 juin 2025, à l’occasion d’une rencontre avec les maires et les Secrétaires exécutifs (SE).

Quel est le bilan deux ans après la mise en œuvre de la réforme dans le secteur de la décentralisation ? Le gouvernement, les maires et secrétaires exécutifs des 77 communes s’adonnent à l’exercice dès ce vendredi 13 juin, au Palais de la Marina, à Cotonou. La rencontre entre ces différentes parties sera l’occasion d’apprécier l’efficacité de la réforme, son efficience, son impact sur le développement local et la gouvernance locale, ainsi que sa durabilité. Les obstacles rencontrés et les améliorations envisageables seront également examinés par ces différents acteurs.

Plus de détails à venir.

