Commune de Zè

Une élève tuée dans un accident ce vendredi




Ce mercredi 6 mars 2026, une élève de la classe de 6e a été fauchée par un véhicule à Tangbo, une localité de la commune de Zè, dans le département de l’Atlantique.

Accident mortel à Tangbo, commune de Zè. Une élève de la classe de 6e a été fauchée par un véhicule en début d’après-midi ce vendredi 6 mars 2026, vers 14h. La victime selon nos sources, se rendait au cours quand le véhicule roulant à vive allure l’a percutée. Sous le choc, elle est passée de vie à trépas.

Le chauffeur selon les témoins, serait en communication téléphonique au moment du drame. Ayant perdu le contrôle du véhicule, il s’est retrouvé d’abord sur le trottoir avant de percuter la jeune fille et un panneau de signalisation.

Aussitôt après l’accident, il a pris la fuite abandonnant le véhicule accidenté sur les lieux.
Après le constat de la Police, le corps a été déposé à la morgue d’Allada.
Une enquête devrait être ouverte

F. A. A.

6 mars 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




