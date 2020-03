Une école suspend les cours à Abomey Calavi

Face du risque de contamination et de propagation du coronavirus, certains établissements prennent des mesures fortes. La direction de l’Ecole maternelle et primaire privée Les Moineaux Bleus sise au quartier Godomey Togoudo, dans la ville d’Abomey-Calavi, vient de suspendre les cours pour 13 jours.

Les élèves ne mettront plus les pieds dans les locaux de l’établissement à compter du mercredi 18 mars au lundi 30 mars 2020. Seuls les élèves en classe de CM2 appelés à se présenter à l’examen de fin d’année sont autorisés. Ces apprenants vont suivre les cours tout en respectant les mesures de protection et d’hygiène recommandées.

Aucune des mesures prises en Conseil extraordinaire des ministres ce mardi 17 mars 2020 ne concerne le secteur éducatif.

Sur le continent africain, de nombreux pays dont la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Burkina, le Ghana, le Cameroun, l’Algérie, l’Afrique du sud, le Maroc, le Rwanda, l’Ethiopie et même le Gabon qui n’a enregistré qu’un seul cas de coronavirus, ont fermé collèges, lycées et universités afin de lutter efficacement contre la propagation du Covid-19.

A.A.A

18 mars 2020 par