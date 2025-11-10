lundi, 10 novembre 2025 -

Commune d’Abomey-Calavi

Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés




Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune d’Abomey-Calavi à la fin de la rentrée scolaire 2025-2026, selon une décision de justice en date du 04 novembre 2025.

Le promoteur de l’école privée ‘’L. B.’’ sise à Agonsoudja est condamné à verser 400.000 FCFA au propriétaire du site occupé par ledit établissement au titre de loyers impayés pour l’année scolaire 2024-2025.

Il explique avoir mis à disposition « l’une de ses parcelles, moyennant un loyer mensuel de cinquante mille (50.000) francs CFA ». Le promoteur de l’école maternelle et primaire, « prétextant n’avoir pas suffisamment de ressources financières, (...) lui fit signer un contrat d’essai pour le compte de la rentrée académique 2016-2017 avec un loyer mensuel de cinq mille (5.000) francs CFA ». Ce dernier promit solder l’ensemble des mensualités en fin d’année et sollicita une seconde parcelle pour agrandir l’école.

Le propriétaire, suite à cette requête, « prit l’engagement de mettre à sa disposition cinq (05) parcelles à affecter aux activités sportives de l’établissement alors qu’aucune contrepartie ne lui a été versée depuis huit (08) années environ ».

Pour le Tribunal de commerce de Cotonou, le locataire a manqué à son obligation de paiement des loyers. « Le non-paiement du loyer, en dépit de la mise en demeure du preneur, constitue un motif de résiliation du bail et d’expulsion », selon le jugement N°005/2025/CJ3/S1/TCC du 04 novembre 2025.

L’école est sommée de libérer le site à la fin de l’année scolaire 2025-2026. L’expulsion a été repoussée afin de « préserver la continuité de l’enseignement et la stabilité sociale », selon le jugement. Le bailleur « reste tenu au paiement des indemnités d’occupation » jusqu’à la libération effective des lieux.

Le tribunal a, cependant, rejeté la demande de 10 millions F CFA de dommages-intérêts formulée par le bailleur, faute de preuves suffisantes.

Le juge a également écarté l’exécution sur minute, estimant que le péril imminent n’était pas démontré.

Le jugement met fin à près de 10 ans de différend autour des terrains accueillant l’établissement à Agonsoudja dans la commune d’Abomey-Calavi.
M. M.

10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




