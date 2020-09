Une dizaine de personnes arrêtées dans les ghettos

Arrestation de 14 individus et saisie de plusieurs boulettes de chanvre indien ce mardi 1er septembre 2020 à Cotonou.

Les éléments des commissariats du 9e et 12e arrondissement de Cotonou ont procédé au démantèlement de plusieurs ghettos à Cotonou. L’opération a permis non seulement de mettre fin au fonctionnement des ghettos, mais aussi d’arrêter 14 individus dont 03 femmes.

Des boulettes de chanvre indien et autres produits assimilables à de l’héroïne et de la cocaïne ont été également saisis.

La Police Républicaine poursuit ses enquêtes pour mettre la main sur les autres membres du réseau.

A.A.A

