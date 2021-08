Une dizaine de morts de Covid-19 enregistrés mardi au Bénin

Le nombre de cas positifs et de décès liés au coronavirus augmente de façon exponentielle au Bénin. Une dizaine de personnes sont mortes de Covid-19 dans la seule journée du 17 août 2021.

Selon les données fournies par les centres de traitement et de prise en charge du coronavirus, une dizaine de cas de décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dans la journée du 17 août 2021. La plupart des morts sont survenus au centre de traitement d’Allada.

Plus de 200 personnes ont été testées positives au coronavirus dans la journée de lundi 16 août 2021, a alerté la même source.

L’augmentation exponentielle des cas de contamination et de morts liés à la pandémie de coronavirus appelle à des actions urgentes. Ainsi, des instructions ont été données aux pharmacies afin de rendre disponible le traitement présomptif. Il est recommandé l’utilisation de la chloroquine à la moindre apparition de l’un des signes cliniques de la Covid-19 en attendant une prise en charge adéquate.

L’heure est donc grave en ce qui concerne l’évolution de la pandémie de coronavirus au Bénin.

M. M.

18 août 2021 par