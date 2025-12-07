Échec d’une tentative de déstabilisation du pays par une dizaine de militaires

Un groupe d’hommes en uniforme ont tenté très tôt ce dimanche matin, autour de 6 heures, de renverser le régime démocratique du Bénin. Ces derniers ont pris d’assaut la résidence du Chef de l’Etat sans vraiment y parvenir. Ils sont néanmoins parvenir à prendre le contrôle de la télévision nationale. Avant que le signal ne soit coupé, ils ont lu un message exprimant clairement leurs intentions. Les forces de défense ont pris le contrôle de la situation.

Les discussions sont en cours avec les mutins encerclé au sein de la télévision nationale.

Nous y reviendrons.

