Une dizaine d’otages libérés à Kalalé

Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au nord-est du Bénin, ont été libérées ce week-end.

Enlevées depuis début octobre 2025 à Kakalé, elles sont désormais libres. Selon Bip Radio, une dizaine d’otages ont regagné leur localité d’origine, Bessassi, samedi 22 novembre 2025.

Plusieurs personnes ont été enlevées le 5 octobre par des individus non encore identifiés. Aucune information officielle n’a filtré sur d’éventuelles négociations, ni sur l’état de santé des personnes libérées. Après plus d’un mois et demi d’angoisse, les habitants de Bessassi accueillent avec soulagement le retour des leurs.

A.A.A

24 novembre 2025 par