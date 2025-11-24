lundi, 24 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Département du Borgou

Une dizaine d’otages libérés à Kalalé




Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au nord-est du Bénin, ont été libérées ce week-end.

Enlevées depuis début octobre 2025 à Kakalé, elles sont désormais libres. Selon Bip Radio, une dizaine d’otages ont regagné leur localité d’origine, Bessassi, samedi 22 novembre 2025.

Plusieurs personnes ont été enlevées le 5 octobre par des individus non encore identifiés. Aucune information officielle n’a filtré sur d’éventuelles négociations, ni sur l’état de santé des personnes libérées. Après plus d’un mois et demi d’angoisse, les habitants de Bessassi accueillent avec soulagement le retour des leurs.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

