vendredi, 5 décembre 2025 -

775 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Détention et commercialisation de chanvre indien

Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey




Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont interpellé mercredi 03 et jeudi 04 décembre 2025, une dizaine d’individus pour des faits de détention, de commercialisation et d’usage de chanvre indien.

Des hors-la-loi dans les mailles de la Police. Deux opérations successives dites "coups de poing" ont permis de procéder à leur interpellation sur le parking gros-porteurs de Godomey magasin.
Huit (08) individus dont deux repris de justice ont été interpellés. En leur possession, la Police a retrouvé deux motos d’origine douteuse, cent trois (103) boulettes de chanvre indien, des broyeurs, des paires de ciseaux, des emballages et un briquet. Tous ces objets illicites ont été saisis et mis à la disposition du Procureur de la République dans le cadre de l’enquête.
Les mis en cause répondront de leurs actes devant la justice.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels (…)


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un (…)
Lire la suite

Un pasteur jugé pour avoir intégré des fidèles à la plateforme CEA


4 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Accusé d’avoir encouragé au moins 35 de ses fidèles à investir sur CEA, (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

En appel, le sort de Steve Amoussou fixé le 15 décembre prochain


1er décembre 2025 par Marc Mensah
Ouvert en octobre 2025, le procès en appel de Steve Amoussou, alias « (…)
Lire la suite

08 Nigériens jugés pour transport illégal de devises


28 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Huit (08) ressortissants nigériens, arrêtés le 5 novembre 2025 à la (…)
Lire la suite

un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Lire la suite

1 agresseur arrêté, 2 suspects recherchés


22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police a annoncé, le 21 novembre, l’arrestation de l’un des (…)
Lire la suite

Des faux billets de FCFA et dollars saisis chez un escroc


22 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Une opération conjointe menée dimanche 16 novembre 2025 à Abomey, par (…)
Lire la suite

Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à (…)
Lire la suite

Un nouveau centre de formation pour la Police


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’ambassadeur des Etats-Unis au Bénin, SEM. Brian Shukan, et le (…)
Lire la suite

Deux jeunes voleurs de motos condamnés à 36 et 60 mois de prison


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a condamné, mercredi (…)
Lire la suite

L’AJE invite 95 personnes à son antenne d’Abomey


20 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE) invite une liste de 95 personnes à (…)
Lire la suite

Un activiste arrêté pour un appel à la rébellion sur Facebook


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Bankolé Amiur Arcade O., identifié comme l’homme derrière le compte (…)
Lire la suite

Saisie de 130 kg de chanvre indien cachés dans des sacs de maïs


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le commissariat du premier arrondissement de Bohicon a intercepté, (…)
Lire la suite

3 escrocs arrêtés pour faux billets et portefeuilles magiques


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
03 individus ont été interpellés, mardi 11 novembre 2025 à Ahozon, dans (…)
Lire la suite

2 réseaux de vol de motos démantelés en deux semaines


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Deux opérations coup de poing, menées fin octobre 2025, ont permis de (…)
Lire la suite

Des voleurs arrêtés,17 bœufs retrouvés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat de l’arrondissement de Bassila dans le département de (…)
Lire la suite

Une école privée sommée de quitter son site pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Marc Mensah
Une école privée doit quitter son site d’Agonsoudja dans la commune (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires