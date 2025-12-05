Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey

Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont interpellé mercredi 03 et jeudi 04 décembre 2025, une dizaine d’individus pour des faits de détention, de commercialisation et d’usage de chanvre indien.

Des hors-la-loi dans les mailles de la Police. Deux opérations successives dites "coups de poing" ont permis de procéder à leur interpellation sur le parking gros-porteurs de Godomey magasin.

Huit (08) individus dont deux repris de justice ont été interpellés. En leur possession, la Police a retrouvé deux motos d’origine douteuse, cent trois (103) boulettes de chanvre indien, des broyeurs, des paires de ciseaux, des emballages et un briquet. Tous ces objets illicites ont été saisis et mis à la disposition du Procureur de la République dans le cadre de l’enquête.

Les mis en cause répondront de leurs actes devant la justice.

