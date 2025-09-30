mardi, 30 septembre 2025 -

Renforcement du patrimoine touristique

Une dizaine d’hôtels de luxe à Cotonou et périphérie en moins de 10 ans




Le paysage touristique béninois est en pleine mutation. À Cotonou, Ouidah et environs plus d’une dizaine de projets hôteliers ont vu le jour, traduisant la volonté du gouvernement de positionner le Bénin au rang de destination touristique majeure en Afrique.

Porté par le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG), le secteur touristique béninois bénéficie depuis quelques années d’une attention particulière. L’axe consacré au développement des infrastructures hôtelières de haut standing commence à produire des résultats visibles.
Les plus grands noms de l’hôtellerie mondiale s’intéressent désormais au Bénin et y investissent massivement. La stratégie du gouvernement de Patrice Talon porte ses fruits avec la réalisation de plusieurs projets hôteliers structurants.

Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa

Déjà opérationnel depuis décembre 2024, ce complexe 5 étoiles érigé sur 29 hectares en bordure de mer incarne le luxe international. Le Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa dispose de 198 chambres, dont 14 suites et cinq suites duplex dotées de piscines privées.

Hôtel Hilton Cotonou (sur le site de l’ex hôtel Marriott)

Le projet marque un partenariat stratégique avec Hilton Worldwide Manage Limited. Situé près de l’Esplanade de l’Amazone, ce complexe 5 étoiles comptera 200 chambres haut de gamme, des salles de de réunion modernes et un business center.

Rotana Hotels Resorts à Akpakpa

Sur une superficie de 8,6 hectares, ce complexe hôtelier 4 étoiles abritera 102 chambres, 6 villas, des installations sportives, SPA, piscines, restaurants et salles de conférence.

Edge by Rotana à Akpakpa

Cet hôtel 3 étoiles qui sera érigé sur 5,4 hectares, offrira 80 chambres, des espaces de sport, piscines, galeries commerciales, restaurants, SPA et salles de réunion.

Complexe 5 étoiles à Djomèhountin (Cotonou)

Le gouvernement a agréé le 10 septembre 2025, au Code des investissements la société IKA BUILDING SARL, pour la construction d’un hôtel 5 étoiles à Djomèhountin (12ᵉ arrondissement de Cotonou).

Cove Beach Hôtels & Ressorts "IBILE"

La société Dream Beach Sarl, a bénéficié de l’agrément au régime des investissements spécifiques pour son projet de construction et d’exploitation d’un hôtel 5 étoiles Cove Beach Hôtels & Ressorts "IBILE" à Djomèhountin à Cotonou.

Radisson Blu

Ouidah devient un pôle touristique

En Conseil des ministres mercredi 24 septembre 2025, le gouvernement béninois a annoncé la mission de maitrise d’œuvre complète, dans le cadre du projet de construction de trois hôtels à Avlékété, commune de Ouidah.

Banyan Tree (5 étoiles) : 30 bungalows privatifs, installations sportives, restaurants, SPA et piscines sur 12,5 ha.

Angsana (4 étoiles) : 120 chambres, installations de loisirs, galeries, salles de réunions sur 13,5 ha.

Un hôtel 3 étoiles : 120 chambres, installations de loisirs (padel, tennis…), de restaurants, SPA, galeries, salles de réunions, restaurants sur 11 ha. Ces projets seront réalisés sur une durée de 30 mois (études et travaux inclus).

- Native Hotel de Ouidah

Le gouvernement a donné l’agrément pour le projet de rénovation de bâtisses afro-brésiliennes dénommé NATIVE HÔTELS dans la commune de Ouidah. Ce projet porté par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE NATIVE "SCI NATIVE" « participe à l’amélioration de l’accueil des touristes en leur garantissant une hôtellerie de qualité où des œuvres d’art côtoient l’architecture d’origine et un design contemporain local », selon le Conseil des ministres du 25 janvier 2025

 Djondji Beach Resort – Djègbadji ( Projet en cours )

Un complexe balnéaire en développement dans l’arrondissement de Djègbadji, avec 36 bâtiments y compris restaurant, villas, cuisine, bungalows.

D’autres projets en cours comme le Club Med ou le club House de Avlekete viennent compléter cette dynamique.
Au-delà de la transformation du paysage hôtelier, ces investissements génèrent des milliers d’emplois directs et indirects. En s’appuyant sur des partenariats internationaux solides, une politique d’incitation attractive et des infrastructures de qualité, le Bénin redéfinit son image touristique. Le pays s’érige progressivement comme une destination crédible, moderne et accueillante, prête à séduire aussi bien les visiteurs africains qu’internationaux.

Akpédjé Ayosso

30 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso




