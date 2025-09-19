vendredi, 19 septembre 2025 -

Faits divers à Glazoué

Une dispute conjugale vire au drame




Ce vendredi 19 septembre 2025 aux environs de 9h, un homme a tiré à bout portant sur son épouse à Assanté, une localité de la commune de Glazoué, département des Collines.

Drame à Assanté ce vendredi 19 septembre 2025. Un homme, chasseur de profession a ouvert le feu sur son épouse avant de retourner l’arme sur lui-même. Le couple selon les témoignages, est souvent confronté à des disputes. Mais celle de la matinée de ce vendredi aura été fatale pour le conjoint qui, après s’être tiré dessus, n’a pas survécu. L’épouse grièvement blessée, est conduite d’urgence à l’hôpital pour des soins. Son état serait critique.

F. A. A.

