Patrice Talon, le président de la République s’est prononcé sur l’amnistie demandée par le parti d’opposition Les Démocrates pour Joël Aïvo et Reckya Madougou ainsi que l’appel à des assises nationales. C’est lors d’un entretien exclusif diffusé, samedi 23 décembre 2023.

La demande d’Amnistie pour les personnalités politiques Joël Aïvo et Reckya Madougou est une « demande folklorique », selon le président de la République Patrice Talon.

« On peut amnistier pour un événement particulier, comme on l’a fait en 2019. Mais me demander d’amnistier des gens qui ont commis des délits dans différents champs, certains pour avoir commandité des assassinats comme le cas de Reckya Madougou, d’autres pour détournement des deniers publics, pour trafic de drogue, (...) c’est techniquement impossible », a ajouté le président de la République.

A la demande de pardon formulée pour Reckya Madougou comme l’ex président Boni Yayi l’aurait fait à son endroit, Patrice Talon répond qu’il n’a jamais demandé pardon à Boni Yayi et que personne ne lui a pardonné quoique ce soit.

« Moi, personne ne m’a pardonné, de rien du tout. Ça me fait rire quand les gens disent que j’ai été pardonné. Moi, personne ne m’a pardonné de rien du tout parce que je n’ai été coupable de rien du tout . Il y a eu plusieurs procès engagés contre moi et j’ai tout gagné, tant ici au Bénin qu’en France . C’est pas moi qui ai sollicité la réconciliation avec mon aîné Boni YAYI . C’était l’ancien Boni Yayi qui a fait cette demande parce qu’il a vu que j’étais très actif politiquement et comme je n’étais coupable de rien, il a voulu de la réconciliation. Et c’est de là où l’ancien président Sénégalais Abdou Diouf m’a appelé pour me dire que je dois me réconcilier avec mon aîné. Ce que j’ai accepté sur sa demande. Donc personne ne m’a pardonné de rien du tout. Ça me fait rire quand certains disent que j’ai été pardonné », a expliqué Patrice Talon.

Le chef de l’État s’est prononcé sur l’appel à l’organisation des assises nationales. « Je n’ai pas compris ce que les Démocrates appellent Assises. Ils ont des préoccupations et ils pensent qu’il faut arrêter le pays sous l’arbre à palabres, échanger sur des choses qui ne présentent pas d’intérêt particulier », a indiqué Patrice Talon. A en croire le président de la République, les assises nationales sont sans intérêt puisqu’il n’y a pas de crise et que le pays fonctionne bien.

