Une délégation gouvernementale au chevet des blessés

Une délégation gouvernementale s’est rendue dans la soirée de ce samedi 23 septembre 2023, au chevet des blessés évacués au CNHU de Cotonou à la suite de l’incendie d’un magasin à Sèmè Krakè dans le département de l’Ouémé.

35 décès et plus d’une dizaine de blessés graves évacués à l’hôpital et d’importants dégâts matériels. C’est le premier bilan issu de l’incendie d’un magasin à Sèmè Kraké. Une délégation gouvernementale composée des ministres de la Santé, Benjamin Hounkpatin ; des Affaires sociales, Véronique Tognifodé Mèwanou ; de l’Intérieur et de Sécurité publique, Alassane Séidou et de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni est allée au CNHU de Cotonou pour s’enquérir de la situation des blessés. Une assistance sera apportée aux victimes selon les informations.

23 septembre 2023