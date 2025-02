Une délégation gabonaise s’imprègne du programme des cantines scolaires à Bohicon

Une délégation gabonaise composée de Christelle Marise BOGA, représentant le ministère de la planification et de la prospective, de Auguste POGNON, représentant du Représentant résident de Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP-Gabon), et de la représentante de la Première dame, s’est rendue à Bohicon ce mercredi 19 février 2025, pour s’imprégner de la mise en œuvre du programme de cantine scolaire dans cette commune du département du Zou.

Bohicon fait des émules dans la gestion du programme des cantines scolaires, avec une expérience exceptionnelle marquée par la mise en place de pépinière dans les écoles. Ces espaces agricoles dédiés à la culture de piment, de la tomate, du gombo, et des légumes permettent d’assurer un approvisionnement durable de vivres, contribuant ainsi à améliorer les conditions alimentaires des enfants issus des milieux défavorisés.

Une délégation des autorités gabonaises est allée s’enquérir de l’expérience de la ville carrefour pour son implémentation. Au terme de la visite, la délégation s’est dite très satisfaite des constats faits sur le terrain.

La représentante du ministère gabonais de la planification et de la prospective a salué l’implication des autorités à divers niveaux dans la mise en œuvre du programme des cantines scolaires. « Déjà, ce qui nous a marqué, c’est l’implication au niveau communautaire, c’est-à-dire, au niveau du maire, des chefs quartiers, des parents d’élèves, etc. C’est vraiment une bonne chose », a félicité Christelle Marise BOGA.

M. Auguste POGNON, représentant du Représentant résident du FNUAP au Gabon, a salué le vaste programme alimentaire du gouvernement béninois qui évite le décrochage scolaire. « C’est vraiment une chose d’inspiration au profit de la délégation gabonaise », a-t-il déclaré rassurant de l’appui des Nations Unies pour aider le gouvernement gabonais à « choisir un modèle, et développer un programme de cantines scolaires d’ici 2026 ».

Le maire de Bohicon s’est réjoui du choix porté sur sa commune pour accueillir cette délégation de haut niveau. M. Rufino d’ALMEIDA s’est dit fier de partager l’expérience de sa commune avec les Gabonais.

Un programme à impact sur les résultats scolaires

Le programme de cantines scolaires mis en place par le gouvernement du Bénin, selon le préfet du département du Zou, a « un impact significatif » sur les résultats en fin d’année. Pour Firmin KOUTON, « depuis que ce programme est mis en œuvre, le taux de scolarité est en croissance permanente ». « Il n’y a plus d’abandon », a-t-il souligné rassurant de la présence effective des apprenants dans les salles de classe. Le préfet du Zou n’a pas manqué de saluer les efforts de la municipalité de Bohicon pour la réussite de ce programme qui fait désormais école.

