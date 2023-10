Une délégation du système des Nations Unies au cabinet de Rufino d’Almeida

Le maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida a reçu à son cabinet ce lundi 30 octobre 2023, une délégation du système des Nations Unies conduite par le coordonnateur, Salvator Niyonzima.

Dans le cadre de la journée des Nations Unies, célébrée le 24 octobre dernier, une délégation du système des Nations Unies s’est rendue à Bohicon ce lundi 30 octobre 2023. Salvator Niyonzima, coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin est allé s’enquérir des résultats des projets et programmes mis en œuvre dans la ville carrefour, et leurs impacts sur les activités menées au quotidien par les bénéficiaires.

Au terme des échanges avec le maire de Bohicon, la délégation conduite par Salvator Niyonzima s’est dite très satisfaite de la mise en œuvre des différents projets et programmes, et leurs impacts sur les différentes cibles.

