Une délégation de la DGE du Sénégal en visite à la CENA

Une délégation de la Direction générale des élections (DGE), du Sénégal était au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA), ce mercredi 11 février 2026, dans le cadre d’une visite de travail et de partage d’expériences.

La Direction générale des élections du Sénégal veut s’inspirer de l’exemple de la Commission électorale nationale autonome du Bénin. Une délégation de l’institution sénégalaise en charge de l’organisation des élections était au siège de la CENA ce mercredi 11 février 2026. La visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux institutions en charge de l’organisation des élections.

Selon des sources proches de la CENA, elle vise à favoriser l’échange de bonnes pratiques en matière de gestion et de conduite des processus électoraux.

Les séances de travail avec la délégation sénégalaise, seront consacrées à l’organisation et au fonctionnement des organes de la CENA, à la dématérialisation du processus électoral, le financement public des partis politiques, ainsi qu’à d’autres thématiques liées à la gouvernance électorale.

