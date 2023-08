Une délégation de la CCI Bénin au Nigéria

Une délégation de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin composée de Arnauld Akakpo et Casimir Migan, respectivement Président et Premier-vice Président ont été reçus, jeudi 03 août 2023, par Son Excellence Madame Paulette Adjovi Yekpe, ambassadeur du Bénin au Nigéria.

Dans le cadre du renforcement des liens entre le Bénin et le Nigéria, une délégation de la CCI Bénin a échangé avec l’Ambassadeur Paulette Adjovi Yekpe. Les discussions ont porté sur des sujets relatifs à la promotion de la coopération économique entre les deux pays.

Le 06 juillet 2023 au siège de la CEDEAO à Sèmè kraké, il y a eu la signature d’un protocole d’accord de coopération avec la chambre soeur de Badagry. La délégation de la CCI Bénin a aussi visité des locaux de la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest (Fewacci) à Abuja, et de la commission de la CEDEAO en présence de son Excellence M. Olukayode Olugbenga Aluko, Ambassadeur du Nigéria au Bénin, et de M. Aminou Akadiri Directeur Exécutif de la Fewacci.

A.A.A

5 août 2023 par ,