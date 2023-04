Une délégation de la CBDH au cabinet de VLAVONOU

Une délégation de la Commission béninoise des droits de l’homme (CBDH) conduite par son président, Isidore Clément CAPO-CHICHI était au cabinet du président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU lundi 24 avril 2023. Améliorer le partenariat entre la CBDH et le Parlement pour la promotion des droits humains au Bénin était le principal sujet de discussion.

Au terme des élections législatives de janvier 2023, une nouvelle législature a été installée, et Louis VLAVONOU, président depuis la 8e législature a été reconduit à la tête de l’Assemblée nationale.

Pour la Commission béninoise des droits de l’homme, il est important de présenter au président réélu, ses félicitations. Et ce, dans le cadre des relations entre le Parlement et la CBDH.

Il était également question pour Isidore Clément CAPO-CHICHI et sa délégation, de voir avec le chef du parlement béninois, dans quelle mesure continuer le partenariat entre la CBDH et l’Assemblée nationale du Bénin.

« Nos échanges ont tourné autour des principes de Belgrade qui fixent le sens dans lequel doivent s’établir les rapports entre une institution des droits de l’homme et les Parlements », a confié le président de la CBDH.

Outre les membres de la CBDH, Louis VLAVONOU a reçu ce lundi à son cabinet, Charles BALOGOUN de l’ONG AFRIQUE ESPÉRANCE.

F. A. A.

24 avril 2023 par ,