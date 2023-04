Une délégation de la CAF en visite au Bénin ce lundi

La délégation de la Confédération Africaine de Football (CAF) chargée d’évaluer les infrastructures sportives et hôtelières pour l’organisation de la CAN 2025 a entamé une visite officielle au Bénin ce lundi 03 Avril 2023.

La visite fait suite à celle effectuée au Nigéria. Le Bénin est en effet l’un des pays candidats pour accueillir la CAN 2025 d’un commun accord avec le Nigeria. La délégation de la CAF a pour mission d’évaluer les infrastructures sportives et hôtelières, ainsi que les mesures de sécurité et sanitaires mises en place pour assurer le bon déroulement de la compétition.

Les membres de la délégation ont commencé leur visite par une réunion avec les autorités locales et les représentants du comité d’organisation de la CAN 2025. Ils ont ensuite visité plusieurs sites, notamment le stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou.

Au terme de la visite, la CAF tranchera pour le pays organisateur les semaines à venir.

J.S

3 avril 2023 par ,