Une délégation de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat

Le chef de l’Etat Patrice Talon a reçu ce mercredi 10 décembre 2025, une délégation de l’armée nigériane conduite par le général Ib Shériff.

Des hauts gradés de l’armée nigériane au cabinet du chef de l’Etat ce mercredi 10 décembre. Au cœur des échanges, le coup de force perpétré par un groupe de mutins contre le Bénin dimanche 07 décembre 2025.

Le président de la République selon des sources proches de la Présidence de la République, a exprimé à cette occasion, sa reconnaissance aux soldats nigérians venus en renfort aux Forces de défense et de sécurité (FDS).

L’appui opérationnel de l’armée nigériane, dans le cadre de la coopération sous régionale a été déterminant pour enrayer les assauts des putschistes et de rétablir l’ordre dans le pays.

