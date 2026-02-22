dimanche, 22 février 2026 -

Démocratie

Une délégation de NDI au domicile du Président Nicephore Soglo




Le premier Président du Renouveau Démocratique du Bénin, SEM. Nicéphore Dieudonné SOGLO, a accordé une audience le Mardi 17 Février 2026 à une forte délégation du National Democratic Institute (NDI), conduite par le directeur régional Afrique, Dr Christopher Fomunyoh.

Composée de deux anciens chefs d’État africains, M. Jorge Fonseca du Cap-Vert et Mme Catherine Samba-Panza de Centrafrique, ainsi que de plusieurs responsables du Congrès américain et d’organismes internationaux, la délégation a sollicité cette rencontre pour rendre compte à l’ancien président du Bénin de son séjour à Cotonou qui s’inscrit dans le cadre d’une mission préélectorale organisée en prélude à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.

L’audience, qui s’est déroulée au cabinet du Président Nicéphore Dieudonné SOGLO a été l’occasion pour l’ancien président et ses hôtes de passer en revue les questions de l’actualité nationale et régionale. La délégation a indiqué au président SOGLO que son séjour au Bénin lui permet de rencontrer les différentes institutions impliquées dans le processus électoral et de comprendre l’ensemble des dispositifs juridiques encadrant les élections générales de 2026. Les échanges lui ont permis d’avoir des éclaircissements sur le rôle central des institutions comme la Cour constitutionnelle, la CENA et autres dans la garantie de la crédibilité du processus électoral. Le président Nicéphore Dieudonné SOGLO a aussi saisi l’occasion de sa rencontre avec la délégation du NDI pour partager avec elle sa lecture de l’évolution du processus démocratique du Bénin et a plongé ses hôtes dans l’histoire de la démocratie béninoise avant de leur dire toute sa satisfaction de la transformation que connait le Bénin ces dernières années et qui donne l’assurance que le pays évolue et que l’espoir est permis pour jeunesse.

Au terme de sa rencontre avec l’ancien président du Bénin, la délégation a exprimé sa gratitude envers le Président Nicéphore Dieudonné SOGLO pour sa disponibilité et son ouverture.

Dr Christopher Fomunyoh a, au nom de la délégation rappelé les objectifs de cette mission : «  Nous sommes à Cotonou dans le cadre d’une mission d’évaluation préélectorale conduite par deux anciens chefs d’État. Il est de coutume que des organisations spécialisées dans l’observation électorale, comme la nôtre, envoient une mission de prospection avant le scrutin. Compte tenu du rôle du Président SOGLO dans le processus démocratique, nous avons jugé nécessaire de venir à la source pour lui rendre compte et avoir ses précieux conseils ainsi que ses recommandations. Nous sommes satisfaits des discussions menées avec l’ancien président du Bénin qui jouit d’une réputation solide, reconnue tant sur le continent africain qu’à l’international. La rencontre avec l’icône que représente le Président SOGLO a été une très bonne occasion pour chaque membre de la délégation de s’abreuver à la source du patriarche qui a gardé sa densité intellectuelle sur les questions du monde>>

22 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




