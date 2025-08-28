Une délégation béninoise à la prière du 8e jour au Nigéria

Une délégation officielle composée de Bonaventure Coffi Codjia, représentant du ministère des sports, des responsables de la Fédération béninoise de football (FBF), et d’anciens footballeurs, a assisté, ce jeudi 28 août 2025, à la prière du 8e jour organisée à l’intention de l’ancien footballeur international béninois, Razack Omotoyossi, décédé le 19 août dernier à Lagos.

