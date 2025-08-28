jeudi, 28 août 2025 -

Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Obsèques de Razack Omotoyossi

Une délégation béninoise à la prière du 8e jour au Nigéria




Une délégation officielle composée de Bonaventure Coffi Codjia, représentant du ministère des sports, des responsables de la Fédération béninoise de football (FBF), et d’anciens footballeurs, a assisté, ce jeudi 28 août 2025, à la prière du 8e jour organisée à l’intention de l’ancien footballeur international béninois, Razack Omotoyossi, décédé le 19 août dernier à Lagos.

Le Bénin marque sa présence aux côtés de la famille de Razack Omotoyossi. Une délégation a effectué le déplacement au Nigéria, ce jeudi, pour assister à la prière du 8e jour organisée en l’intention de l’ex attaquant de l’équipe nationale de football. Bonaventure Coffi Codjia, chef de délégation avait à ses côtés Quentin Didavi de la FBF. Des footballeurs béninois dont Mohamed Aoudou, Hyacinthe Acakpovi et Philippe Teko ont également effectué le déplacement.

28 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




