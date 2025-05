Le Bénin compte aller au delà de 7,5% de croissance obtenues en 2024

Le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle 2026-2028 a été transmis à l’Assemblée nationale à l’issue du Conseil des ministres du 28 mai 2025.

Le gouvernement a transmis à l’Assemblée nationale le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle 2026-2028. Ce document servira de support au débat d’orientation budgétaire. Il arrive dans un contexte favorable. En 2024, l’économie béninoise affiche une croissance de 7,5%.

Le Conseil des ministres souligne que cette performance est portée par une « amélioration de la productivité agricole, l’essor industriel, la relance du commerce ».

L’inflation reste maîtrisée à 1,2 %.

« Ces performances économiques remarquables sont réalisées dans un environnement sous-régional et international incertain. D’où la nécessité de maintenir une trajectoire budgétaire soutenable et de renforcer la planification à moyen terme », précise le gouvernement.

Le Conseil a instruit le ministre de l’Economie et des Finances et le ministre de la Justice et de la Législation, aux fins de prendre les dispositions en vue de l’organisation du débat d’orientation budgétaire avec les députés.

