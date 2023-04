Une croissance de 6,3 % en 2022 au Bénin

Le taux de croissance du Bénin revue à la hausse. Elle passe de 6% à 6, 3% au titre de l’année 2022. L’annonce a été faite ce mercredi 05 avril 2023, par Constant Lonkeng, Responsable Equipe Pays du Fonds Monétaire International lors d’une conférence de presse co-animée avec le Ministre d’Etat Chargé de l’Economie et des Finances, Romuald Wadagni.

« Nous voyons une économie qui se solidifie. Les estimations suggèrent une croissance de 6,3% en 2022. C’est supérieur à ce qu’on avait envisagé à la conception du programme (programme du Bénin au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit, ndlr ). On avait une projection de croissance de 6% », a déclaré Constant Lonkeng, Responsable Equipe Pays du Fonds Monétaire International. Selon lui, ce taux de croissance en hausse reflète la réponse robuste et équilibrée du gouvernement face la guerre en Ukraine. « Nous avons vu un effort accentué de soutien aux populations tout en restant dans les paramètres du programme », a-t-il ajouté.

Une équipe du FMI a séjourné à Cotonou du 22 mars au 5 avril 2023 pour évaluer les développements économiques récents et les progrès du Bénin au niveau de ses engagements dans le cadre du programme appuyé par le FMI. L’institution internationale et le Bénin sont parvenus à un accord au niveau des services sur la conclusion de la deuxième revue au titre du Mécanisme Elargi de Crédit et de la Facilité Elargie de Crédit. Le Bénin aura accès à 68 millions de dollars, ce qui va porter les décaissements cumulés à environ 360 millions de dollars.

Akpédjé Ayosso

5 avril 2023 par ,