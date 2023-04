Une conversation littéraire avec Dieudonné Niangouna ce jeudi

La semaine de découvertes et de rencontres avec le Congo Brazzaville se poursuit à l’Institut Français du Bénin. Il est prévu ce jeudi 20 avril 2023, une conversation littéraire avec Dieudonné Niangouna.

Une conversation littéraire avec le comédien, auteur, metteur en scène congolais Dieudonné Niangouna. La rencontre aura lieu ce jeudi 20 avril à l’Auditorium de l’Institut Français du Bénin. Dieudonné Niangouna a écrit une dizaine de pièces de théâtre. Il a publié plus récemment, ses premiers romans. L’acteur va animer un atelier théâtral avec des comédiens du Bénin. Une restitution publique sera présentée le vendredi 21 avril à l’Ecole internationale de théâtre du Bénin (Togbin). L’entrée est libre.

La semaine de découvertes et de rencontres avec le Congo Brazzaville, c’est aussi à travers le concert « Rumba en majesté » avec Fredy Massamba et Emile Biayenda. Le concert est prévu pour le samedi 22 avril à 20h30 à l’Institut Français du Bénin. Au programme : les plus belles chansons de la rumba traditionnelle.

Akpédjé Ayosso

20 avril 2023 par ,