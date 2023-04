Une conférence débat sur les mythes attribués au Danxomè

Une conférence débat aura lieu le samedi 15 avril 2023 à l’Institut français du Bénin sur les « Mythes, légendes et histoire du royaume du Danxomè – le cas des femmes ».

Débats d’idées sur Mythes, légendes et histoire du royaume du Danxomè – le cas des femmes. L’évènement est prévu pour le samedi 15 avril à l’Institut Français. Avec Bachalou Nondichao et Gabin Djimassé, il s’agira de « réviser certains clichés ou mythes attribués au Danxomè, dont ceux concernant la place des femmes ». « Comme d’autres royautés d’Afrique, le Danxomè est parfois comparé ou imaginé selon des modèles de sociétés européennes, qualifiées de moyenâgeuses, parfois aussi à tort. Bien avant et ailleurs, des combats égalitaires modernes face au patriarcat situé d’Europe, les danxomènous laissaient les épouses royales influencer les décisions au plus haut niveau de la royauté, les femmes occuper des positions stratégiques au sein du vodun, ou encore, une Reine monter sur le trône du royaume », informe le communiqué de presse de l’Institut français.

Bachalou Nondichao et Gabin Djimassé sont des « hommes de terrain ». Selon la même source, ils ont passé « leur vie à pratiquer la société et la royauté du Danxomé afin d’en saisir les vérités historiques auprès des sachants locaux dépositaires de l’histoire ». Ils feront ainsi saisir au public le rapport entre mythes, légendes et histoire.

Bachalou Nondichao et Gabin Djamissé, appuyés par Susuji Behanzin, réalisent « au sein de l’Office du tourisme d’Abomey, un travail de collectage et de sauvegarde patrimoniale urgente sur de nombreux sujets ».

A.A.A

11 avril 2023 par ,