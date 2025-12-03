Une commission créée pour revisiter la toponymie et la mémoire nationale

Le gouvernement a annoncé, mercredi 03 décembre 2025 en Conseil des ministres, la création d’une commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale.

La création de la commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale participe de la volonté de « reconstruire un narratif cohérent avec le vécu de nos héros et de notre identité ».

Le gouvernement affirme vouloir inscrire l’histoire du pays dans le présent et dans les repères des générations futures. L’objectif, indique le Conseil des ministres du 3 décembre 2025, est de « rééquilibrer notre mémoire nationale, de la replacer dans le sillage de la vérité historique, de la cohésion sociale et de la fierté partagée », à travers la dénomination des lieux et espaces publics.

Le Conseil rappelle qu’elle vient renforcer « l’élan de renaissance mémorielle et identitaire de notre pays », déjà illustré par le retour de biens culturels, l’érection des statues de Bio Guéra et de l’Amazone, ainsi que la construction du Monument aux Dévoués installé dans le Jardin de Mathieu à Cotonou.

Une structure pluridisciplinaire

La commission est constituée d’experts issus de plusieurs disciplines. Le Conseil souligne qu’elle aura pour mission de proposer « une nouvelle cartographie du Bénin en ce domaine, une géographie de la mémoire et de la dignité retrouvée », en s’appuyant sur une démarche scientifique, historique et inclusive. Elle devra notamment : « identifier les lieux à rebaptiser ; constituer une base de données documentées des toponymes valorisant les figures et événements marquants du pays ; assurer la cohérence entre les nouveaux noms, l’histoire locale et la mémoire nationale ; impliquer les collectivités locales, les institutions éducatives, les communautés culturelles et les chefferies traditionnelles ; proposer des programmes de sensibilisation citoyenne et éducative autour du sens des noms attribués ; accompagner les projets de monuments, musées, jardins de mémoire et espaces commémoratifs », dans la continuité du Monument aux Dévoués.

Pour rendre opérationnelle cette nouvelle structure, le Conseil a adopté les décrets portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement de la commission. Il a ensuite procédé à la nomination de ses membres, officialisant le démarrage du chantier.

M. M.

