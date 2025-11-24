Une commandante à la tête du Lycée militaire des jeunes filles

Le Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou est désormais dirigé par la commandante, lieutenant de vaisseau-major Silifatou Bouari.

Une commandante assure désormais la direction du Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou. Silifatou Bouari, officier au parcours remarquable, a pris, le 24 novembre 2025, les rênes de cet établissement de référence au Bénin. La cérémonie de prise de fonction a eu lieu sous la supervision du Chef d’état-major général des Forces armées béninoises.

Dans sa première déclaration officielle, Silifatou Bouari, ancienne élève de cet établissement, a souligné la portée symbolique et la responsabilité de cette nomination. « Je vais travailler avec rigueur pour transmettre les valeurs d’abnégation, de courage, de détermination et de discipline aux enfants de troupes, les motiver et les emmener à donner le meilleur d’elles-mêmes », a-t-elle déclaré.

La nomination de Silifatou Bouari fait d’elle, la première femme à la tête du Lycée militaire des jeunes filles général Mathieu Kérékou.

Le lycée militaire de jeunes filles général Mathieu Kérékou de Natitingou forme les jeunes filles les plus méritantes sur le plan scolaire aux carrières militaires et civiles de l’État.

