Une cinquantaine de véhicules Pick up offerts à l’armée béninoise

Nouvelle dotation en moyens roulants ! Une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type Pick up Land cruiser Toyota dont plusieurs à double cabine ont été remises, jeudi 9 février 2023, aux forces armées béninoises.

Dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de l’armée tel qu’inscrit au Programme d’Action du Gouvernement (2021-2026), le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin a procédé, le 9 février 2023, à la remise d’une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type Pick up Land cruiser Toyota dont plusieurs à double cabine.

D’une puissance de 10 chevaux avec la capacité de transport d’armes lourdes et de groupes de combat de plusieurs effectifs, ces nouveaux véhicules permettront une intervention aisée à l’armée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Ces moyens roulants qui allient robustesse et agilité viennent à point nommé pour accroitre la mobilité terrestre des troupes engagées. La dynamique de dotation de moyens à l’armée se poursuit, d’autres équipements viendront agrandir le patrimoine des forces armées béninoises les prochains jours », a indiqué Fortunet Alain Nouatin, ministre délégué auprès du président de la république chargé de la défense nationale qui s’adressait chef d’état-major des forces armées béninoises Général Fructueux Gbaguidi.

Selon le chef d’état-major général de l’armée béninoise, cette nouvelle dotation va doper le moral des bénéficiaires. « Ils savent que le gouvernement pense à eux, et les accompagne dans leurs missions quotidiennes et dans la lutte contre le terrorisme en particulier. (…) Les forces armées béninoises sont chaque jour plus aguerries dans cette adversité », a indiqué le Général Fructueux Gbaguidi.

De 17% en 2016, le taux de dotation en matériels automobiles au sein des forces armées béninoises est passé à 51,10 %. Ce qui rend les différentes unités pratiquement opérationnelles.

