Une Chinoise et 02 Béninois condamnés à 05 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans l’affaire Cameo Shell ce mardi 24 octobre 2023. La Chinoise Liu Xuelian, directrice du personnel de l’entreprise Longrich, et deux Béninois, Mongadji Chaffara Saka, comptable de Longrich et Lionel Djondo, membre actif de la société ont été condamnés à une peine de 05 ans de prison ferme.

Reconnues coupables de « complicité d’escroquerie via internet », les personnes poursuivies dans l’affaire Cameo Shell ont été fixés sur leurs sorts mardi 24 octobre 2023 à la CRIET. La juridiction spéciale les a condamnées à une peine de 05 ans de prison ferme. Les mis en cause devront payer, selon la sentence du juge, une amende de 05 millions de francs CFA.

Cameo Shell est une vaste escroquerie dans laquelle des milliers de béninois ont perdu plus de 03 milliards de francs CFA.

Le juge dans sa décision ce mardi 24 octobre, a suivi les réquisitions du ministère public à l’audience du 18 juillet 2023 ; condamnant les prévenues à une peine de 05 ans de prison ferme, et une amende de 05 millions.

