Une centaine de dirigeants du Groupe de la Banque Mondiale en retraite à Cotonou

Du mercredi 3 au vendredi 5 mai 2023, des dirigeants du Groupe de la Banque mondiale prendront part à une réunion stratégique au Centre International de Conférence de Cotonou. En marge de cette activité, une délégation du Groupe de la Banque mondiale avec à sa tête le Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre a été reçue, ce mardi 2 mai 2023, en audience au Palais de la Marina, par le Chef de l’Etat Patrice Talon. C’était en présence de Romuald Wadagni, Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances du Benin et Monsieur Atou Seck, Représentant résident de la Banque mondiale au Bénin.

Cotonou accueille une centaine de cadres du groupe de la Banque mondiale pour une réunion stratégique. C’est pour la première fois qu’une telle rencontre aura lieu en dehors de Washington DC. Cela a été possible grâce au management du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

« Nous avons estimé que le Bénin est une place appropriée pour ce type d’échange compte tenu des progrès significatifs que le pays a accomplis ces dernières années sur le plan du développement des infrastructures, l’accès des populations aux services de base (l’eau, l’éducation, la santé, l’énergie) », a déclaré Ousmane Diagana, Vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre à sa sortie d’audience.

La Banque Mondiale tient également compte des défis de « développement qui restent posés, défis exacerbés par les crises auxquelles le monde fait face, des effets de la Covid-19, le changement climatique, l’impact de la guerre en Ukraine sur les économies mais également sur les populations ».

« Et tout ceci dans un contexte géographique des plus complexes avec la situation sécuritaire dans les pays du Sahel et ces implications aujourd’hui pour les pays côtiers », a-t-il ajouté. Selon Ousmane Diagana, le Bénin étant un partenaire extrêmement important du Groupe de la Banque mondiale, il sera question d’échanger sur le rôle que le secteur privé peut jouer dans le développement des pays africains. A l’en croire, lors de l’audience, le président du Bénin de par son expérience, a suggéré quelques pistes de réflexion à la délégation. Des sujets relatifs à la question démographique, l’éducation, l’énergie, l’économie numérique et l’agriculture ont également été abordés.

La délégation du groupe de la Banque Mondiale a remercié le président béninois pour l’accueil réservé aux participants dès leur arrivée à Cotonou. La rencontre se tient du 3 au 5 mai à Cotonou. Les cadres du Groupe de la Banque Mondiale sont venus de plusieurs pays. Les échanges porteront sur les questions de développement en Afrique, et les défis.

En marge des Réunions de Printemps de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International tenues à Washington DC, le Bénin a signé le 11 avril 2023 avec la Banque mondiale, un accord de financement de 100 millions de dollars, soit environ 60 milliards de FCFA, pour la mise en œuvre du Programme Gbessoke. L’objectif est de diversifier les services sociaux pour intensifier le dispositif de réduction de la pauvreté.

