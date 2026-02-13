Une cargaison de boissons en sachet plastique saisie

Les éléments du commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo ont procédé ce jeudi 12 février 2026, à la saisie d’une quantité importante de flacons de boissons alcoolisées ainsi que de liqueurs conditionnées en sachets plastiques.

Contrairement aux dispositions de l’arrêté ministériel n° 043/MIC/DC/SGM/DConc/SA/008SGG24 du 17 mai 2024, des boissons alcoolisées en sachets plastiques inondent encore les marchés. Une quantité non négligeable a été saisie dans une boutique précédemment identifiée au grand marché de Porto-Novo ce jeudi 12 février 2026.

Interrogée sur l’origine desdites boissons, la tenancière déclare à la Police qu’il s’agirait du reliquat de son stock antérieur à la décision d’interdiction, qu’elle n’aurait pas réussi à écouler.

La procédure judiciaire y afférente sera établie, assure le commissaire de l’unité de Police.

F. A. A.

13 février 2026 par ,