mardi, 14 octobre 2025 -

Dépôt de dossier pour la présidentielle 2026

Une candidate recalée à la CENA faute de colistier




Une candidate indépendante Françoise Gbayido s’est présentée, ce mardi 14 octobre 2025, au siège de la CENA pour déposer son dossier de candidature à l’élection présidentielle de 2026. Elle n’a pas été autorisée à accéder aux locaux de l’institution, faute de colistier.

Conformément aux dispositions en vigueur, toute candidature à la présidentielle doit être présentée sous la forme d’un duo (président et vice-président). N’ayant pas satisfait à cette exigence, la prétendante à la magistrature suprême, Françoise Gbayido n’a donc pu effectuer le dépôt de son dossier.

Malgré cet incident, la candidate a réaffirmé devant les journalistes sa détermination à participer au scrutin. Elle dit vouloir œuvrer pour que le Bénin atteinge l’équilibre économique et financier.
Françoise Gbayido avait déjà tenté en 2021 de poser sa candidature à la présidentielle. Mais elle a été rejetée pour dossier incomplet. Pire, elle avait présenté comme logo, l’image de la Vierge Marie.
Le processus de réception des dossiers de candidature s’achève ce mardi 14 octobre à 00 heure.

A.A.A

14 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




