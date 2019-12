Placée sous le thème : « L’équipe chirurgicale en marche vers le don de sang », la campagne de collecte de sang organisée par le Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur (HCBE) en collaboration avec le collectif des équipes chirurgicales de l’HIA se poursuit ce samedi 21 décembre 2019. La campagne a été officiellement lancée par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou en présence du directeur de l’Hôpital, Médecin Colonel Félicien Yao Hounto, du Président du Haut Conseil des Béninois de l’Extérieur Mathieu Fréjus Hounyovi.

Selon le directeur de l’Hôpital d’Instruction des Armées de Cotonou (HIA), Médecin Colonel Hounto Yao Félicien, « il n’est plus un secret pour personne que le sang, ce liquide noble précieux et vital qui coule en chacun de nous manque cruellement à d’autres ».

« Que les chirurgiens sortent de leur bloc opératoire pour aller à la quête du sang est vraiment chose rare surtout sous nos cieux. Cela montre à quel point la situation de la disponibilité du sang est préoccupante », a-t-il déclaré.

Pour lui, ceux qui ne sont pas encore donneurs de sang doivent franchir le pas « surtout que l’ANTS depuis janvier 2019 a obtenu une autorisation permanente du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale pour la sensibilisation et la collecte de sang », sur toute l’étendue du territoire national.

Le directeur de l’HIA de Cotonou n’a pas manqué de remercier le ministre de la santé et son cabinet pour toutes les bonnes actions menées au profit des Hôpitaux d’instruction des Armées. Il souhaite que le maximum de poche de sang soit collecté au terme de la campagne.

Selon le président Mathieu Fréjus Hounyovi, le HCBE a voulu mener des actions en parfaite harmonie avec le plan d’actions du gouvernement. Heureux d’avoir reçu une réponse immédiate et favorable des autorités béninoises notamment de l’Agence Nationale pour la Transfusion Sanguine, Mathieu Fréjus Hounyovi a invité la diaspora à faire des actions pareilles au Bénin.

« Chaque fois qu’il y aura une Assemblée générale des Béninois de l’Extérieur ici à Cotonou, nous demanderons à l’ANTS de venir garer son camion et le droit d’entrée ça sera le don de sang », a-t-il annoncé.

Procédant au lancement officiel de la campagne, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, qui a donné le bon exemple, il y a 4 mois, à travers une vaste campagne de don de sang dans les administrations, a indiqué que le choix porté sur l’HIA n’est pas un fait de hasard.

Le ministre signale que depuis plusieurs années, les collectes réalisées montrent que les corps habillés constituent la cible la plus accessible parmi les donneurs bénévoles de sang au Bénin.

D’après lui, « le sang et ses dérivés sont quotidiennement utilisés pour la prise en charge de nombreuses pathologies » et « la disponibilité du sang dans nos hôpitaux continuent d’être un défi majeur pour notre système de santé ».

Dans notre pays le Bénin, annonce-t-il, « les statistiques montrent que chaque année plus de 70 % des patients transfusés sont des enfants de moins de 5 ans et des femmes qui ont des problèmes liés à la grossesse et à l’accouchement ». Ce qui place « la transfusion sanguine au cœur des thérapies visant à améliorer la santé de la mère et de l’enfant ». Benjamin Hounkpatin a également cité « les accidentés de la voie publique qui au niveau des services des urgences ont à suffisance besoin de ce liquide précieux ».

Depuis trois ans, les demandes en produits sanguins pour les hôpitaux ne cessent d’augmenter et le système transfusionnel a le devoir de tout faire pour répondre aux besoins des malades en matière de disponibilité de produits sanguins.

Le ministre de la santé a félicité le HCBE et à travers lui toute la diaspora béninoise pour les multiples efforts consentis dans l’organisation de la séance de collecte de sang. Il a lancé un appel à « tous les partenaires techniques et financiers, à toutes les organisations non gouvernementales et la société civile, à tous les chefs d’entreprises, à toutes les bonnes volontés de ce pays afin qu’ils emboîtent le pas au HCBE », en organisant des campagnes de don de sang. Un acte qui contribuera à coup sûr à l’amélioration de la santé de la population béninoise.

Akpédjé A. AYOSSO

21 décembre 2019 par