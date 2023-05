Une bourse pour une formation diplomante et qualifiante

Le Complexe Horticole d’Agadir (CHA) de l’institut Agronomique et vétérinaire Hassan II (AV) de Rabat, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI) met à la disposition des bacheliers béninois, une (01) bourse pour une formation diplomante et qualifiante de Techniciens spécialisé (BAC-02 ans) au titre de 2023-2024. C’est dans l’une des filières ci-après : Techno-commercial en productions horticoles ; Cultures ornementales et aménagement paysager ; Conditionnement et validation des produits agricoles. La date limite de dépôt de dossier est fixée au lundi 22 mai 2023. Lire les conditions d’admission et les pièces à fournir.

