Une banque du Bénin sanctionnée par la Commission bancaire de l’UMOA

La Commission Bancaire de l’UMOA a infligé une sanction disciplinaire et une amende de trois cents millions (300 000 000) de FCFA à une banque implantée au Bénin pour des manquements et infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. Trois autres Banques implantées respectivement au Burkina Faso, au Sénégal, au Niger, au Togo ont également écopé de sanctions disciplinaire et pécuniaire.

Lors de sa session tenue les 25 et 26 juin 2025, la Commission Bancaire de l’UMOA, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l’encontre d’une banque installée au Bénin.

Cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau de la gouvernance, de la gestion des risques ainsi que du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive de cette banque.

En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées qui relèvent des deuxième et troisième catégories, conformément aux dispositions de l’Instruction n° 006-05-2018 du 16 mai 2018 fixant les modalités d’application des sanctions pécuniaires prononcées par la Commission Bancaire de l’UMOA à l’encontre des établissements de crédit de l’UMOA.

