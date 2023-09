Une avance d’un mois de salaire accordée aux AME

Les mesures prises pour une rentrée scolaire et universitaire 2023-2024 apaisée étaient au menu de la Session Extraordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives au titre de l’année 2023. La session s’est tenue, vendredi 08 septembre 2023, à la salle des fêtes des Tours Administratives à Cotonou.

Les membres du Gouvernement, les représentants des organisations patronales et les Secrétaires Généraux des Confédérations Syndicales de travailleurs ont fait le point des préparatifs de la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. C’est à la Session Extraordinaire de la Commission Nationale de Concertation, de Consultation et de Négociations Collectives au titre de l’année 2023 tenue le vendredi 08 septembre 2023.

En ce qui concerne les trois (03) ordres d’enseignement, on retient : la mise en place des avances de trésorerie des subventions au profit des trois ordres d’enseignement ; le recrutement de 1623 aspirants en position probatoire entre 2023 et 2026 au profit du MESRS ; la formation de 398 auditeurs dans les ENS de Porto-Novo, de Natitingou, et de Lokossa ; le paiement des primes de rentrée au profit des enseignants du MEMP et du MESTFP ; le paiement de la prime de journée pédagogique au profit des enseignants du MESRS en octobre 2023.

Selon le Président de la Commission, le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, le gouvernement a renouvelé aux Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), l’avance exceptionnelle d’un mois de salaire qui a leur été accordée à la précédente rentrée pour le compte de la rentrée scolaire 2023-2024.

