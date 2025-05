Une auto-stoppeuse condamnée pour administration de substances nuisibles et vol

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné une femme à une peine de 60 mois de prison ce vendredi 9 mai 2025. La prévenue est reconnue coupable des faits d’administration de produits nuisibles à la santé de ses victimes, et pour vol.

Prison ferme pour une femme devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou. A l’audience correctionnelle de flagrant délit ce vendredi 9 mai 2025, elle a écopé d’une peine de 60 mois de prison, et une amende de 250 000 francs CFA. La prévenue devra également payer pour toute cause de préjudices, les sommes de 636 000 francs CFA, 1 200 000 francs CFA, et 150 000 francs CFA à trois victimes qui se sont constituées partie civile.

Selon les faits, l’accusée se fait passer pour une auto-stoppeuse et sollicite l’aide de personnes de bonne volonté pendant ses déplacements. Au cours du trajet, elle leur propose un pot, et profite de cette occasion pour introduire de substances nuisibles à la santé dans la boisson servie à ses victimes. Dès que celles-ci consomment le produit et s’endorment, elle et son compagnon emportent leurs engins puis disparaissent.

La stratégie de vol a été détectée et la femme fut interpellée et placée sous mandat de dépôt. Au procès, elle n’a pas nié les faits mis à sa charge.

Le ministère public requiert à son encontre, une peine de 60 mois de prison ferme, et une amende de 500 000 francs CFA. Le magistrat a également demandé au juge de réserver les intérêts des victimes pour leur constitution partie civile. Le juge délibérant, suis les réquisitions du ministère public et la condamne à 60 mois de prison. En détention provisoire, elle retourne en prison purger sa peine.

Le compagnon avec qui elle opère est actuellement en cavale.

