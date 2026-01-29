vendredi, 30 janvier 2026 -

777 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗖𝗢𝗠𝗠𝗨𝗡𝗔𝗟𝗘𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗕𝗥 : 𝟴𝟱𝟮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝗣𝗮𝘀 𝗲́𝗹𝗶𝗴𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗲̀𝗴𝗲𝘀 𝗨𝗣-𝗥 : 𝟵𝟲𝟯 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝘀 :     🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :    

Niger

Une attaque cette nuit à l’aéroport de Niamey




Dans la nuit du 28 au 29 janvier, la capitale nigérienne a été secouée par des détonations.

Vers minuit et demi, l’aéroport de Niamey a été le lieu d’un affrontement. De nombreux tirs ont eu lieu et la Défense Contre Aviation (DCA) a été activée. Sur la pléthore de vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, ont peut voir les nombreuses salves de missiles tirées et entendre les rafales des armes résonner. Selon les éléments disponibles il s’agirait d’une attaque de drones. Certains témoins ont parlé d’hélicoptères mais il semble plus probable que ce soit des drones qui aient semé la panique dans la zone. Pour le moment, bien que le calme soit revenu selon les autorités locales, aucune communication officielle n’a été faite. La situation reste floue quant aux dégâts potentiels et aux responsables de l’attaque. Tandis que des rumeurs circulent sur ce dernier point, les regards se tournent vers le JNIM, seule organisation terroriste ayant les moyens techniques et financiers pour une telle entreprise. Depuis plusieurs jours, des bruits circulent dans la ville. Des éléments du JNIM se seraient infiltrés dans la capitale, se cachant parmi la population. Serait-ce en préparation d’une attaque de grande ampleur ? Cette nuit aurait-elle servi à tester les défenses autour de l’aéroport ? Toutes les questions et hypothèses sont permises.

Une zone clé en danger ?

Pour rappel, l’aéroport de Niamey comporte en son sein, une base comprenant 300 militaires italiens, le quartier général de la force unifiée anti-djihadiste et des éléments d’Africa Corps. La base 101 de Niamey, située dans la même enceinte que l’aéroport international abrite également le convoi du Yellow cake. Ce dernier faute de porte de sortie, est stocké depuis plusieurs semaines dans cette emprise. Les risques que représentent une attaque, qui plus est avec des drones armés sont édifiants. Que se passerait-il si des explosifs atteignaient cette matière volatile ? Cet évènement rappelle l’attaque sur l’aéroport de Bamako en septembre 2024, qui avait fait plus de 70 morts et 250 blessés, sans que les membres d’Africa Corps ne parviennent à contrer le JNIM. Cette fois, les mercenaires russes ont selon leur communication repoussé l’attaque. Cependant, les récits qu’ils rapportent inquiètent. Ils auraient été les seuls à se mobiliser, reprochant aux militaires nigériens de dormir ou fuir durant tout le temps de l’affrontement. C’est un discours qu’ils avaient déjà tenu vis-à-vis de leurs homologues maliens suite aux différents revers essuyés. Les dissensions s’accentuent et la pression monte. Le coût de l’armement utilisé par les mercenaires russes face au drone terroriste paraît bien onéreux surtout si cela venait à se reproduire. Comment l’état nigérien négocierait-il cet appui quand ses propres soldats sont accusés de déserter ? À l’heure actuelle, un seul homme a été interpellé sans plus d’éléments communiqués.

Omar SYLLA !
X : @Le_Ndar_Ndar

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




La WCF mobilise les leaders mondiaux du cacao à Amsterdam en février


30 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La World Cocoa Foundation organise les 17 et 18 février 2026, à (…)
Lire la suite

Un webinaire le 9 février pour découvrir les enjeux du FSM 2026


29 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
A l’approche du Forum social mondial (FSM) 2026, qui se tiendra en août (…)
Lire la suite

Les grandes religions du Sri Lanka s’unissent autour de l’éducation à (…)


29 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un événement intitulé « L’éducation à la paix à la lumière des (…)
Lire la suite

Le Sénégal réaffirme son soutien “constant et ferme” à l’intégrité (…)


26 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La République du Sénégal a réitéré, lundi à Rabat, son soutien ferme et (…)
Lire la suite

SM le Roi Mohammed VI réaffirme la fraternité du Royaume avec les pays (…)


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
A l’issue de la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations, (…)
Lire la suite

Le Maroc signe la Charte du Conseil de paix à Davos


22 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
Sur Instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, (…)
Lire la suite

Discrimination religieuse et droits de l’homme en Corée du Sud


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le 12 janvier, le président sud-coréen Lee Jae Myung a publiquement (…)
Lire la suite

«  Je ne sais pas ce qu’elle deviendra. C’est une fille  »


20 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Les récits de femmes dans certains des coins les plus reculés du monde (…)
Lire la suite

La Suède soutient le plan marocain d’autonomie


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou
La Suède se joint à la plus grande majorité des pays membres de l’Union (…)
Lire la suite

La culture comme langage de puissance : les Maisons russes à l’épreuve (…)


15 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Longtemps perçues comme de simples relais de coopération culturelle, (…)
Lire la suite

Le Maroc élu à la présidence du Forum nord-africain de l’Internet


14 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Maroc renforce sa visibilité sur la scène numérique régionale et (…)
Lire la suite

Acteurs armés non étatiques : quand la violence se privatise au Sahel (…)


13 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Milices d’autodéfense, réseaux criminels, groupes jihadistes : au Sahel (…)
Lire la suite

Le Bénin accorde la nationalité à 10 Afro-descendants


28 décembre 2025 par Marc Mensah
Dix Afro-descendants ont officiellement rejoint la communauté nationale (…)
Lire la suite

Les « petites mains » d’Alabuga : comment la Russie recrute des jeunes (…)


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
. Derrière la guerre des drones menée par la Russie en Ukraine se (…)
Lire la suite

Quand la Russie enrôle la jeunesse africaine


23 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Ils ont entre 18 et 35 ans. Ils viennent du Cameroun, du Kenya, (…)
Lire la suite

Plan d’urgence à l’hôpital Mohammed V pour la prise en charge des blessés


16 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Un plan d’urgence a été activé à l’hôpital Mohammed V de Safi pour (…)
Lire la suite

CEDEAO débloque 2,85 millions $ pour la sécurité au Bénin et 4 autres


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a (…)
Lire la suite

Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” inscrit sur la (…)


10 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le “Caftan Marocain : arts, traditions et savoir-faire” est désormais (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires