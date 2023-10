Une application pour authentifier les documents délivrés par l’Anip

L’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) met à la disposition des usagers, une application pour mieux les satisfaire. L’application a été présentée, mercredi 25 octobre 2023 à Cotonou aux professionnels des médias en présence du Directeur général de l’Anip, Pascal Nyamulinda.

L’ANIP se rapproche de ses usagers grâce à son application anip.bj. Selon le directeur général de l’Anip, Pascal Nyamulinda, l’application permet aux administrations privées et publiques de consulter et de s’assurer de l’authentification des documents d’état civil délivrés par l’agence. Elle permet aussi aux usagers de l’ANIP de procéder à la vérification de leurs données nominatives ou démographiques et de demander à l’agence la correction de ses erreurs

A en croire, Mariel Attondé, directeur des systèmes d’information, « l’application anip.bj comporte la fonctionnalité qui permet de modifier le numéro de téléphone, le mail et la signature et de les enregistrer dans la base des données de l’Anip ou de confirmer les informations si elles sont correctes. Pour des raisons de sécurité, souligne-t- il est demandé une vérification à double facteur avant d’avoir accès aux données.

Selon le Responsable chargé des partenariats de l’ANIP, Herbert Assogba, l’application "Anip.bj" permet aussi aux usagers de demander les pièces délivrées par l’Anip. Il s’agit entre autres de l’acte de naissance sécurisé, certificat d’identification personnelle, acte de mariage et de décès, déclaration de naissance, certificat de résidence, nouvelle version, carte d’identité biométrique et autres. Sur l’application, l’usager ne peut changer de photos.

L’ application anip.bj est disponible et téléchargeable sur Playstore et Apple store.

A.A.A

27 octobre 2023 par