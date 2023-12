Une année couronnée de succès pour Axel Merryl

Comédien, danseur, vidéaste et désormais artiste chanteur, le Béninois Axel Merryl a fait parler de lui sur la scène musicale nationale et internationale en cette année 2023. Son travail et sa passion pour la musique lui ont permis d’agrandir sa communauté sur les réseaux sociaux, d’être nominé et de recevoir plusieurs prix et distinctions honorifiques.

Révélé au public grâce à ses vidéos comiques sur You Tube, le jeune Béninois Axel Merryl âgé de 27 ans, s’intéresse davantage à la musique. 2023 a été pour lui, une année couronnée de succès notamment avec sa chanson ‘’Kimi’’. Le morceau est une dédicace à Kimi Makosso, la fille du célèbre pasteur ivoirien Camille Makosso. Dans le clip, le comédien Michel Gohou, joue le rôle de beau-père. D’autres influenceurs figurent également dans la vidéo. Diffusée le samedi 6 mai 2023, la chanson a atteint plus d’un million de vues en 24 heures sur la chaine You Tube. A la date du 18 décembre, ce kif des amoureux de la bonne musique est déjà à plus de 17 millions de vues. Cette prouesse réalisée, c’est bien évidement grâce à son talent et sa grande communauté construite sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, le jeune talent a plus de 5,2 millions d’abonnés, 2,6 millions sur Facebook et 1, 3 millions sur Instagram. Il est certifié comme artiste sur TikTok et Facebook.

Après le succès de sa chanson "Kimi", Axel Merry est officiellement en booking à La centrale company. La signature a été faite le 11 mai 2023 avec l’agence de communication et de booking artistique de Richard Flash.

Le jeune artiste béninois a aussi des talents d’acteur. Il a joué le rôle d’acteur principal dans le film intitulé "3770". Le court-métrage a été diffusé en avant-première le 27 juin 2023 à Paris en France. Ce film a été nominé à Rome Prisma Film Awards en Italie.

Trois trophées au Benin Showbiz Awards 2023

Axel Merryl a été distingué le vendredi 15 décembre dernier à la cérémonie de Bénin Showbiz Awards. Il est sacré BSA d’or 2023. Il remporte ainsi le trophée du meilleur artiste de l’année 2023 au Bénin avec ‘’Kimi’’. Axel gagne une parcelle à Grand-Popo d’une valeur de 10.000.000 FCFA. Et ce n’est pas tout. Le jeune artiste a reçu aussi le prix du meilleur clip de l’année et celui du meilleur single de l’année.

Avant l’événement ‘’Benin Showbiz Awards 2023’’, Axel Merryl a été nominé pour la 8ème édition des Prix Internationaux de la Musique Urbaine (PRIMUD) en Côte d’Ivoire dans la catégorie meilleur artiste.

Reconnaissant envers tous ceux qui le soutiennent dans ses projets, l’artiste ne perd pas l’espoir en l’avenir. « Merci à Dieu pour tout ce qu’il fait dans ma vie, à ma famille. Merci aussi à mon équipe. On n’a pas 10 ans d’expérience mais on fait des choses extraordinaires (…). Je tiens aussi à dire merci à Kimi pour cette belle collaboration qui a abouti à de très belles choses. C’est juste le début, ce qui arrive sera encore plus fort », a confié Axel Merryl

L’artiste est également auteur de plusieurs autres chansons. Il a sorti le 9 décembre, le morceau ‘’Embrasser la Mariée’’ (déjà à plus de 2,8 millions de vues). Sa première collaboration en 2023 fut avec le Béninois Naxo sur le morceau ‘’ça va péter’’.

Axel Merryl a aussi collaboré avec le jeune talentueux artiste Djecomon sur un son morceau intitulé "Maman". Ce son, sorti le 25 novembre, rend hommage à toutes les femmes. L’artiste sort le 16 septembre ‘’Célibataire’’ en featuring avec Lil Jay Bingerack de la Côte d’Ivoire. Cette chanson annonce le premier album de Axel Merryl ‘’Température’’.

Axel Merryl a marqué positivement l’année 2023. Mais "c’est pas fini."

Akpédjé Ayosso

