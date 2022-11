Une amicale des femmes mise en place

La salle Majestic de Cadjéhoun, Cotonou a abrité, samedi 26 novembre 2022, l’Assemblée générale constitutive de l’Amicale des femmes du ministère des finances.

Mise en place de l’Amicale des Femmes du ministère en charge des Finances (AFMEF). Elle a vu le jour ce samedi. La vision est de « faire de l’AFMEF un creuset permanent de renforcement des liens de solidarité et d’épanouissement des femmes du ministère en charge des Finances ».

Selon Claudine Afiavi Prudencio, c’est une excellente initiative face à laquelle l’Institut national de la Femme (INF) ne peut rester indifférent. « Mon plus grand désir est que votre amicale soit harmonieuse et pérenne ». , a souhaité la présidente de l’INF.

Pour qu’il en soit ainsi, la présidente de l’Institut national de la Femme énumère deux conditions. « Vous devez veiller collectivement à ce que votre amicale ne soit pas une échelle de promotion professionnelle des unes contre les autres. (...) vous devez veiller individuellement à ce qu’en votre sein, les unes ne soient ni les bourreaux des autres, ni les complices d’éventuels bourreaux des membres de l’Amicale », a indiqué Claudine Prudencio avant de souhaiter longue vie à l’association.

Le ministre d’Etat, Romuald Wadagni chargé de l’Économie et des Finances a marqué de sa présence cette assemblée constitutive. Son souhait est que le ministère des Finances soit le cadre qui reflète l’image et l’idée que le chef d’Etat se fait de la place de la femme dans l’administration béninoise. « Je suis doublement heureux que ça soit aujourd’hui que se passe la constitution de votre association, au lendemain de la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes », s’est réjoui le ministre d’Etat Romuald Wadagni.

Après les Finances, poursuit-il, vous allez inciter vos sœurs, vos amis des autres secteurs.

L’Amicale a entre autres pour objectifs de favoriser la promotion et l’épanouissement des femmes du ministère en charge des Finances ; créer et développer une ambiance de solidarité entre les femmes ; sensibiliser les femmes pour leur autonomisation et leur participation au développement et à la prospérité. Elle veut aussi contribuer à la lutte contre la pauvreté et les fléaux socioprofessionnels ; combattre le harcèlement, les brimades, l’injustice à l’égard des femmes et assister les victimes ; représenter les femmes dans les discussions avec les autorités et organiser les manifestations de mobilisation des femmes pour leur émancipation.

Les membres du bureau de l’AFMEF

Présidente

BACO Awaou

DNCMP

1re Vice-Présidente

AKOTO OKRY Vicentia

DGI

2ème Vice-Présidente

HONONTA HOUSSOU Eudoxie

CAPR/SGM

Secrétaire Générale

SAMON Nassirath

LNB

Secrétaire Générale Adjointe

MIGNAWANDE Denise

UG-CPUE/DGFD

Trésorière Générale

DJEDOU Eudoxie

DGTCP

Trésorière Générale Adjointe

VODOUHE Mariquess

La Poste du Bénin

Organisatrice Générale

DJENGUE Elodie

DGD

1re Organisatrice Générale Adjointe

AGOSSOU Laurentine

DAF

2ème Organisatrice Générale Adjointe

HONVO HOUNKPE Rose

DNCF

1re responsable chargée de la mobilisation

DONOU Charlotte

IGF

2ème Responsable chargée de la mobilisation

DANHAZOUN DOVONOU N.Gisèle

DGPED

Secrétaire aux Affaires Sportives et Culturelles

MINANON HESSA Rosalie

CENAFOC

Secrétaire Adjointe aux Affaires Sportives et Culturelles

BISSIRIOU ZOUNON Memounath

INStaD

Secrétaire à la Formation, au Genre et à l’Autonomisation des Femmes

OSSENI Nassiratou

DPP

Secrétaire Adjointe à la Formation, au Genre et à l’Autonomisation des Femmes

CASSA Meyrine

ANDF

Conseillère Juridique

AZONDEKON Isabelle

CAA

1re Commissaire aux Comptes

KUADJO Christiane

DGB

2ème Commissaire aux Comptes

YAYI Clarisse

DGML

3ème Commissaire aux Comptes

HOUESSOU Leslie

ANSSFD

27 novembre 2022 par ,