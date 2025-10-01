La Société Immobilière et d’Aménagement Urbain (SimAU) annonce la construction d’une aire de jeux moderne à Ouèdo, dans le cadre du programme des 20 000 logements sociaux. Les travaux dureront 7 mois.

L’aire de jeux de Ouèdo, dans la commune d’Abomey-Calavi, sera un lieu polyvalent, conçu pour favoriser les interactions sociales et le sport. Elle s’inscrit dans une volonté de promouvoir l’épanouissement de la jeunesse et d’améliorer la qualité de vie dans la Nouvelle Cité de Ouèdo.

Un appel d’offres a été lancé pour les travaux. La SimAU invite les entreprises qualifiées à soumettre leurs offres pour la réalisation des travaux. Le projet sera exécuté en sept mois, selon les normes définies par les procédures de passation des marchés.

Les entreprises intéressées doivent répondre à des exigences techniques et financières précises. Elles doivent notamment justifier d’expériences similaires et disposer de moyens matériels et financiers adéquats.

Les offres doivent être soumises en version numérique avant le 23 octobre 2025. L’ouverture des plis se fera le même jour, en présence des soumissionnaires.

Les travaux débuteront après la sélection des candidats.

L’AVIS D’APPEL D’OFFRES RELATIF A L’AIRE DE JEUX DE OUEDO

1er octobre 2025