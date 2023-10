Une Unité médicale prévue à l’aéroport de Cotonou

L’Unité médicale d’Urgence de Soins, de Surveillance sanitaire et d’Assistance sera mise en place à l’aéroport de Cotonou. L’annonce a été faite, jeudi 05 octobre 2023, en Conseil des ministres.

Le gouvernement a annoncé la mise en place d’une Unité médicale d’Urgence de Soins, de Surveillance sanitaire et d’Assistance à l’aéroport international cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

« La structure médicale à installer sera adaptée au déploiement conséquent du plan d’intervention pour les urgences qui s’y produiraient, y compris les procédures opérationnelles standardisées aux fins de prévention, de détection et de notification des maladies à potentiel épidémique. De même, le dispositif permettant de répondre aux urgences ou détresses vitales à travers l’assistance aux voyageurs à mobilité réduite ou ceux présentant des pathologies nécessitant une mise en condition médicale avant le voyage serait mieux organisé », a indiqué le Conseil des ministres du jeudi 05 octobre 2023.

La mise en place de l’Unité médicale d’Urgence de Soins, de Surveillance sanitaire et d’Assistance à l’aéroport de Cotonou répond aux engagements pris par le Bénin en matière sanitaire mais s’inscrit aussi dans le cadre des travaux de rénovation en cours à l’aéroport.

« Notre pays est signataire du Règlement sanitaire international et, de ce fait, s’oblige à se doter de capacités requises afin d’apporter efficacement une réponse appropriée aux évènements de santé publique au niveau des points d’entrée sur son territoire », a précisé le Conseil des ministres.

Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en place de cette unité médicale.

Les ministres concernés sont instruits d’en assurer l’opérationnalisation diligente avec le partenaire stratégique retenu.

M. M.

5 octobre 2023 par