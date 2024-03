Une Nigérienne et un policier béninois poursuivis pour escroquerie

Une ressortissante du Niger et son époux, un policier béninois, ont comparu jeudi 14 mars 2024 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans un dossier d’escroquerie portant sur plus de 300 millions de FCFA.

En prison depuis quelques semaines, une Nigérienne et son mari, un policier béninois poursuivi sans mandat de dépôt, ont comparu jeudi 14 mars 2024 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) pour une affaire d’achat et de revente d’or à Dubaï. Les prévenus sont poursuivis pour « escroquerie et blanchiment de capitaux ».

Les victimes, deux femmes et un ressortissant du Nigéria, réclament un préjudice de plus de 300 millions de FCFA.

L’une des victimes dit avoir investi soixante-deux millions de francs CFA pour l’achat de 3 kilos d’or à Dubaï. Les acheteurs des lingots ont versé les fonds sur les comptes bancaires de la Nigérienne qui n’aurait pas restitué l’argent comme convenu. Une autre somme de cent cinquante-huit millions se trouverait auprès de la prévenue.

La prévenue explique que son compte est bloqué depuis le coup d’Etat survenu au Niger. Elle rasure du remboursement des fonds une fois les transactions autorisées à nouveau.

Un Nigérian, également victime, réclame 150.000 dollars investis pour l’achat de 4 kilos d’or et plus de 250 millions de dédommagement.

Pour la prévenue, 18,5 kg d’or ont été livrés au Nigérian. Mais celui-ci n’a pas encore effectué le paiement.

Le Ministère public a demandé le rejet de la demande de mise en liberté provisoire formulée par l’avocat de la victime.

Le juge a renvoyé le dossier au jeudi 4 avril 2024.

M. M.

15 mars 2024 par ,